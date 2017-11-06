В Совфеде выразили соболезнования в связи со стрельбой в церкви в Техасе

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев на своей странице в Facebook выразил соболезнования в связи со стрельбой в церкви в Техасе.

"Ещё одна страшная трагедия в США, в Техасе в церкви расстреляли десятки людей. Чудовищно, как и любая такая не объяснимая и не прощаемая жестокость. Искренние слова соболезнований и скорби", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

"Настает пора посчитать количество жертв террористических атак в США (после и за исключением трагедии 9.11) и наложить это немыслимое (даже на фоне 9.11) число на версии нынешних американских политиков о заявляемых угрозах безопасности США", — отметил сенатор.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на местного чиновника сообщил, что жертвами стрельбы в церкви в американском штате Техас стали 27 человек, ранены более 24. Стрелявший был ликвидирован полицией.