России следует подумать о базах на Кубе и во Вьетнаме, заявили в Совфеде

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Размещение военной базы РФ на Кубе в условиях роста агрессии США отвечало бы интересам безопасности, это должно быть согласовано с Гаваной, также России следует подумать о возвращении ВМФ во Вьетнам с санкции правительства этой страны, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Ранее первый зампредседателя оборонного комитета СФ Франц Клинцевич высказался за восстановление российской военной базы на Кубе.

​"Размещение российской военной базы на Кубе в условиях усиления американской агрессии отвечало бы интересам международной безопасности", – заявил Бондарев РИА Новости в воскресенье.

По словам сенатора, ​до 2002 года военное присутствие России на "Острове свободы, в самом американском подбрюшье", во многом помогало сдерживать агрессию Соединенных Штатов, их экспансию на территории, являющиеся зонами стратегических интересов России.

"Полагаю, что усиление напряженности в мире, откровенное вмешательство во внутренние дела стран – исторических партнеров России – не исключает нашего возвращения в Латинскую Америку. Конечно, это должно быть согласовано с кубинцами", — сказал Бондарев.

"Следует подумать и о возвращении нашего ВМФ во Вьетнам. Тоже с санкции правительства государства", — добавил он.

​Однако торопиться с этими шагами не следует, уверен парламентарий. "Их нужно предпринять только в случае эскалации американской агрессии, дальнейшего расширения их присутствия по соседству с нами", — отметил Бондарев.

Он напомнил, что подобные планы уже озвучивались министром обороны РФ Сергеем Шойгу и его заместителем Николаем Панковым в октябре прошлого года, но в ключе "возможности", а не "руководства к действию".