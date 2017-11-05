России "не помешала бы" военная база на Кубе, заявили в Госдуме

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. России "не помешала бы" военная база на Кубе непосредственной близости от США, заявил в воскресенье РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия"), комментируя идею о необходимости базы, ранее высказанную членом Совета Федерации Францом Клинцевичем.

"Безусловно, такие объекты в непосредственной близости от наших коллег (США), как теперь принято говорить, точно бы не помешали", — сказал собеседник агентства.

Однако парламентарий добавил, что кубинское руководство не поддерживает такую идею.

"Сегодня есть официальная позиция кубинского руководства, что (российской военной – ред.) базы на территории Кубы не будет. Поэтому, если поменяется позиция, наверно, это можно было бы рассматривать. А пока позиция нынешнего руководителя (Кубы – ред.) этого не предполагает", — пояснил депутат.

В советские годы в южном пригороде Лурдес кубинской столицы Гаваны была расположена российская военная база. Центр радиоэлектронной разведки был сдан в эксплуатацию в 1967 году. Расположенный в 250 километрах от границ США, он позволял перехватывать данные радиоэфира практически по всей американской территории. В 2001 году руководство РФ приняло решение уйти из Лурдеса, в феврале 2002 года последние российские специалисты покинули объект.