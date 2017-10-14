В шаге от ядерной войны: герои Карибского кризиса

Сергей Варшавчик, для РИА Новости
Четырнадцатого октября 1962 года начался Карибский кризис, едва не поставивший мир на грань третьей мировой войны между СССР и США. В ходе острейшего политического противостояния наши ракетчики, зенитчики, подводники, авиаторы и моряки продемонстрировали высокую выучку и боеготовность.
Шокирующие снимки воздушного разведчика
Ранним утром 14 октября 1962 года американский самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый майором ВВС США Ричардом Хейзером, взлетел с военной авиабазы в Калифорнии и, пройдя с юга на север через всю Кубу, сел на аэродроме южной Флориды.
Вечером того же дня шокирующая новость была сообщена руководству Пентагона, а утром 16 октября снимки были продемонстрированы президенту США Джону Кеннеди. Глава Белого дома распорядился резко увеличить полеты над Кубой, чтобы собрать как можно больше информации. Американцы начали летать над Островом свободы вместо двух раз в месяц шесть раз в день.
Турецкий "сюрприз" СССР от дяди Сэма
Параллельно Кеннеди собрал группу советников и военных, чтобы выработать программу дальнейших действий. Терпеть стратегические ракеты, направленные на столицу США, никто в Белом доме не собирался. Но как русские смогли незаметно перебросить на Кубу столь грозное оружие? Тут не помог и Пеньковский, который попал под подозрение советской контрразведки еще в конце 1961 года и потому не узнал про операцию "Анадырь", а осенью 1962-го был арестован.
Возмущенный данным шагом Вашингтона тогдашний фактический руководитель страны первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев распорядился подготовить американцам ответный "подарок" в Западном полушарии. Поскольку межконтинентальные ракеты тогда еще только становились в строй, решено было сделать ставку на вооружение средней дальности.
Операция с зимним названием
После консультаций с кубинским руководством и получения от него одобрения на размещение на острове ядерного оружия советский Генеральный штаб разработал в начале лета 1962 года операцию по переброске ракет Р-12 и Р-14. Максимальная дальность последних составляла 4500 километров, что позволяло "накрывать" территорию не только США, но и Канады.
К концу июня 1962 года была сформирована группа советских войск на Кубе, в которую входили сводная дивизия ракетных войск стратегического назначения, четыре мотострелковых полка прикрытия, два танковых батальона, зенитно-ракетная дивизия, артиллерийско-зенитная дивизия, истребительный авиационный полк ПВО, авиационная эскадрилья ВВС, вертолетный полк и два полка крылатых тактических ракет.
Вскрыть третий пакет
В состав военно-морского прикрытия входили как надводные боевые корабли, так и подводные лодки, отдельный береговой ракетный полк, на вооружении которого стояли противокорабельные крылатые ракеты "Комета", минно-торпедный авиационный полк и суда обеспечения.
Общая численность группировки составила более 50 тысяч солдат и офицеров, не считая трех тысяч человек гражданского персонала. Руководить действиями частей на Острове свободы было поручено дважды Герою Советского Союза генералу Иссе Плиеву, на тот момент командующему войсками Северо-Кавказского военного округа.
Напасть нельзя отступить
Переброска морем проходила в течение июля, августа и сентября 1962 года. В США не могли не заметить столь масштабного перемещения войск и техники вероятного неприятеля. В конце августа американская воздушная разведка зафиксировала на Кубе появление советских зенитных ракет С-75 и крылатых ракет береговой обороны. В сентябре ЦРУ и Пентагон узнали о передислокации на остров сверхзвуковых фронтовых истребителей МиГ-21 и реактивных бомбардировщиков Ил-28. В октябре стало известно о тактических ракетных комплексах "Луна".попытку интервенции в заливе Свиней силами кубинских эмигрантов под руководством ЦРУ, уничтожив более сотни захватчиков и сбив 12 самолетов, в том числе и с несколькими экипажами из американских летчиков.
Кроме того, Кеннеди понимал, что нападение на Кубу вызовет масштабную войну с Советским Союзом, который в первую очередь введет свои танки в Западный Берлин. Кроме того, он не исключал перерастания конфликта в обмен ядерными ударами. Несмотря на то что атомный потенциал США был на тот момент гораздо больше советского, не было никаких гарантий, что американская противоракетная система сможет отразить все удары будущего врага.
Пистолет у виска США
Кеннеди хорошо помнил "кузькину мать", по образному выражению Хрущева, которую СССР "показал" США 30 октября 1961 года. Тогда над ядерным полигоном на Новой Земле была взорвана мощнейшая в истории человечества 58-мегатонная водородная "Царь-бомба", взрывная волна от которой три раза обогнула земной шар, а двухъярусная "шляпка" взрыва поднялась на высоту 95 километров.
Это был мягкий вариант войны, но ничего другого руководителю Соединенных Штатов не оставалось — Пентагон и "ястребы" американского истеблишмента кровожадно настаивали на прямой агрессии против суверенного островного государства, которое не нарушило ни одной статьи мирового законодательства. С другой стороны, советские ракеты Р-12, которые несли каждая более полутора тонн боевого ядерного заряда, были для Вашингтона как пистолет, приставленный к виску.
В наивысшей готовности к войне
Карантин Кубы начался утром 24 октября, когда 180 боевых кораблей США окружили остров. При этом они имели приказ открывать огонь по советским судам только с личного разрешения президента Кеннеди. В ответ Хрущев назвал действия Белого дома актом агрессии, который толкает человечество к ядерной войне, и распорядился привести в состояние повышенной боеготовности Вооруженные силы Советского Союза и стран Варшавского договора.
Пока политики выясняли отношения, военные несли службу. 27 октября 1962 года наступил пик кризиса, который потом историки назовут "черной субботой". В этот день на Новой Земле была взорвана 260-килотонная водородная бомба.
Две ракеты на уничтожение майора Андерсона
Самолет U-2 капитана Чарльза Молтсби, который вылетел для сбора проб воздуха, вторгся в советское воздушное пространство в районе пролива Лонга, отделяющего остров Врангеля от материковой части СССР, и был отогнан советскими истребителями-перехватчиками.
Первая ракета сбила Lockheed, вторая — разнесла на мелкие части. Носовая часть самолета вместе с телом летчика рухнула в районе города Банес на востоке страны, хвостовая упала у побережья, в залив. Приказ на уничтожение американского воздушного разведчика отдал командир 27-й дивизии ПВО полковник Георгий Воронков.
Человек, спасший мир от ядерного конфликта
В тот же день советская подводная лодка "Б-59" с ядерным оружием была окружена около берегов Кубы группой американских кораблей из 11 эсминцев во главе с авианосцем Randolph. Эскадренные миноносцы попытались уничтожить субмарину с помощью глубинных бомб, кроме того, она была обстреляна самолетом с авианосца.
После этих инцидентов в Вашингтоне и Москве осознали, что следующим шагом будет третья мировая война, которая испепелит планету. Руководство США и СССР пошло на попятную. Американцы дали обещание вывести ракеты из Турции и никогда не вторгаться на Кубу, СССР — отозвать свои войска с Острова свободы и вывести ядерное оружие.
И те и другие сдержали обещания. Куба по-прежнему является суверенным государством, а СССР благодаря техническому прогрессу через несколько лет уже имел значительное количество межконтинентальных ракет, способных поразить со своей территории любой военный или гражданский объект в Соединенных Штатах Америки.