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В шаге от ядерной войны: герои Карибского кризиса

10:1714.10.2017
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© AP PhotoСамолет ВМС США Lockheed P-3A-20-LO Orion пролетает над советским судном Металлург Аносов в период Карибского кризис. 9 ноября 1962 годаСамолет ВМС США Lockheed P-3A-20-LO Orion пролетает над советским судном Металлург Аносов в период Карибского кризис. 9 ноября 1962 года
© AP Photo

Сергей Варшавчик, для РИА Новости

Четырнадцатого октября 1962 года начался Карибский кризис, едва не поставивший мир на грань третьей мировой войны между СССР и США. В ходе острейшего политического противостояния наши ракетчики, зенитчики, подводники, авиаторы и моряки продемонстрировали высокую выучку и боеготовность.

Шокирующие снимки воздушного разведчика

Ранним утром 14 октября 1962 года американский самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый майором ВВС США Ричардом Хейзером, взлетел с военной авиабазы в Калифорнии и, пройдя с юга на север через всю Кубу, сел на аэродроме южной Флориды.

Советский корабль у берегов Кубы. 23 октября 1962
© AP Photo / DoD
Карибский (Кубинский) кризис 1962 года
Отснятую пленку летчик вручил сотрудникам Центрального разведывательного управления. Те 15 октября, отпечатав ее, сверились с переданным им ранее полковником ГРУ Олегом Пеньковским секретным справочником основных советских ракет и обнаружили, что на снимках баллистические ракеты средней дальности Р-12, чей радиус действия превышает 2000 километров, — ракеты, способные долететь до столицы Соединенных Штатов Америки.

Вечером того же дня шокирующая новость была сообщена руководству Пентагона, а утром 16 октября снимки были продемонстрированы президенту США Джону Кеннеди. Глава Белого дома распорядился резко увеличить полеты над Кубой, чтобы собрать как можно больше информации. Американцы начали летать над Островом свободы вместо двух раз в месяц шесть раз в день.

© Фото : National Archives, John F. Kennedy Presidential Library and MuseumФото, сделанное в ходе полета на малой высоте 27 октября 1962
© Фото : National Archives, John F. Kennedy Presidential Library and Museum
Фото, сделанное в ходе полета на малой высоте 27 октября 1962

Турецкий "сюрприз" СССР от дяди Сэма

Параллельно Кеннеди собрал группу советников и военных, чтобы выработать программу дальнейших действий. Терпеть стратегические ракеты, направленные на столицу США, никто в Белом доме не собирался. Но как русские смогли незаметно перебросить на Кубу столь грозное оружие? Тут не помог и Пеньковский, который попал под подозрение советской контрразведки еще в конце 1961 года и потому не узнал про операцию "Анадырь", а осенью 1962-го был арестован.

Никита Сергеевич Хрущев. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
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Путин не считает Хрущева инициатором Карибского кризиса
Операция началась после того, как США разместили в Турции 15 ракет средней дальности PGM-19 Jupiter, чей радиус действия составлял 2400 километров, напрямую угрожавших европейской части СССР и способных долететь до Москвы. Имея всего 15 минут на подготовку к пуску и 10 минут полетного времени, PGM-19 Jupiter явился весьма неприятным сюрпризом Советскому Союзу от дяди Сэма.

Возмущенный данным шагом Вашингтона тогдашний фактический руководитель страны первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев распорядился подготовить американцам ответный "подарок" в Западном полушарии. Поскольку межконтинентальные ракеты тогда еще только становились в строй, решено было сделать ставку на вооружение средней дальности.

Операция с зимним названием

После консультаций с кубинским руководством и получения от него одобрения на размещение на острове ядерного оружия советский Генеральный штаб разработал в начале лета 1962 года операцию по переброске ракет Р-12 и Р-14. Максимальная дальность последних составляла 4500 километров, что позволяло "накрывать" территорию не только США, но и Канады.

Самолёт-разведчик Lockheed U-2
© Фото : U.S. Air Force
Над ядерной пропастью: как 55 лет назад начинался Карибский кризис
Осуществление масштабной операции было поручено известному военачальнику, маршалу Ивану Баграмяну, который был в тот момент начальником Тыла Вооруженных сил СССР. Чтобы ввести потенциального противника в заблуждение, операции был придан противоположный, северный вектор. Начиная от названия города на крайнем северо-востоке страны и заканчивая выдачей личному составу, участвующему в "Анадыре", лыж, валенок и овчинных тулупов, о чем сообщалось в соответствующих приказах.

К концу июня 1962 года была сформирована группа советских войск на Кубе, в которую входили сводная дивизия ракетных войск стратегического назначения, четыре мотострелковых полка прикрытия, два танковых батальона, зенитно-ракетная дивизия, артиллерийско-зенитная дивизия, истребительный авиационный полк ПВО, авиационная эскадрилья ВВС, вертолетный полк и два полка крылатых тактических ракет.

© Фото : Courtesy of CIAСъемки ракет с американского самолета-разведчика
© Фото : Courtesy of CIA
Съемки ракет с американского самолета-разведчика

Вскрыть третий пакет

В состав военно-морского прикрытия входили как надводные боевые корабли, так и подводные лодки, отдельный береговой ракетный полк, на вооружении которого стояли противокорабельные крылатые ракеты "Комета", минно-торпедный авиационный полк и суда обеспечения.
Общая численность группировки составила более 50 тысяч солдат и офицеров, не считая трех тысяч человек гражданского персонала. Руководить действиями частей на Острове свободы было поручено дважды Герою Советского Союза генералу Иссе Плиеву, на тот момент командующему войсками Северо-Кавказского военного округа.

Джон Кеннеди с супругой в аэропорту Далласа, незадолго до убийства
© Фото : public domain
"Кеннеди был выгоден для СССР": о чем рассказали секретные архивы США
Подготовка операции, погрузка и доставка войск производились в обстановке повышенной секретности. Девятого июля к берегам Кубы отправился первый транспорт. Части грузились на суда в Кронштадте, Лиепае, Балтийске, Севастополе, Феодосии, Николаеве, Поти и Мурманске. Конечный пункт назначения не был известен даже старшим офицерам соединений и капитанам транспортов. Последние узнавали о том, что им надлежит идти в Западное полушарие, только вскрыв третий пакет с секретными инструкциями.

Напасть нельзя отступить

Переброска морем проходила в течение июля, августа и сентября 1962 года. В США не могли не заметить столь масштабного перемещения войск и техники вероятного неприятеля. В конце августа американская воздушная разведка зафиксировала на Кубе появление советских зенитных ракет С-75 и крылатых ракет береговой обороны. В сентябре ЦРУ и Пентагон узнали о передислокации на остров сверхзвуковых фронтовых истребителей МиГ-21 и реактивных бомбардировщиков Ил-28. В октябре стало известно о тактических ракетных комплексах "Луна".

Вид на Гавану, Куба
© AFP 2017 / Francisco Jara
Залив Свиней как основа международной стратегии США
Конгресс США настаивал на вторжении на Кубу, дав официальное разрешение Джону Кеннеди на такой шаг. Такого же мнения были и генералы в Пентагоне. Однако 35-й американский президент уже один раз обжегся с интервенцией на остров. 14-19 апреля 1961 года кубинская армия отразила попытку интервенции в заливе Свиней силами кубинских эмигрантов под руководством ЦРУ, уничтожив более сотни захватчиков и сбив 12 самолетов, в том числе и с несколькими экипажами из американских летчиков.

Кроме того, Кеннеди понимал, что нападение на Кубу вызовет масштабную войну с Советским Союзом, который в первую очередь введет свои танки в Западный Берлин. Кроме того, он не исключал перерастания конфликта в обмен ядерными ударами. Несмотря на то что атомный потенциал США был на тот момент гораздо больше советского, не было никаких гарантий, что американская противоракетная система сможет отразить все удары будущего врага.

© AP Photo / Raoul FornezzaОтряд кубинской милиции в районе высадки американских военных в заливе Кочинос, Куба. Апрель 1961
© AP Photo / Raoul Fornezza
Отряд кубинской милиции в районе высадки американских военных в заливе Кочинос, Куба. Апрель 1961

Пистолет у виска США

Кеннеди хорошо помнил "кузькину мать", по образному выражению Хрущева, которую СССР "показал" США 30 октября 1961 года. Тогда над ядерным полигоном на Новой Земле была взорвана мощнейшая в истории человечества 58-мегатонная водородная "Царь-бомба", взрывная волна от которой три раза обогнула земной шар, а двухъярусная "шляпка" взрыва поднялась на высоту 95 километров.

Испытания ядерного оружия на атолле Муророа. 1971
© AFP 2017
Решающий аргумент: как советская "Царь-бомба" помогла сохранить мир
Американский президент, за плечами которого была Вторая мировая война (в ней он участвовал в качестве командира торпедного катера в Тихом океане), принял решение ввести военно-морскую блокаду Кубы, чтобы не допустить увеличения советской группировки на острове.
Это был мягкий вариант войны, но ничего другого руководителю Соединенных Штатов не оставалось — Пентагон и "ястребы" американского истеблишмента кровожадно настаивали на прямой агрессии против суверенного островного государства, которое не нарушило ни одной статьи мирового законодательства. С другой стороны, советские ракеты Р-12, которые несли каждая более полутора тонн боевого ядерного заряда, были для Вашингтона как пистолет, приставленный к виску.

В наивысшей готовности к войне

Карантин Кубы начался утром 24 октября, когда 180 боевых кораблей США окружили остров. При этом они имели приказ открывать огонь по советским судам только с личного разрешения президента Кеннеди. В ответ Хрущев назвал действия Белого дома актом агрессии, который толкает человечество к ядерной войне, и распорядился привести в состояние повышенной боеготовности Вооруженные силы Советского Союза и стран Варшавского договора.

Бомбы на борту американского F-14 Tomcat во время войны в Ираке
© AP Photo / Markus Schreiber
СМИ узнали о предотвращенном в 1962 году ядерном ударе по СССР
Это в первую очередь касалось соединений ядерной триады — ракетных войск стратегического назначения, дальней бомбардировочной авиации и подводных лодок с атомным оружием на борту. В ответ Кеннеди упрекнул Хрущева в том, что тот ввел его в заблуждение в отношении Кубы и, в свою очередь, приказал перевести Вооруженные силы США в режим DEFCON 2. То есть в состояние максимальной боевой готовности — чего не делалось ни до, ни после.

Пока политики выясняли отношения, военные несли службу. 27 октября 1962 года наступил пик кризиса, который потом историки назовут "черной субботой". В этот день на Новой Земле была взорвана 260-килотонная водородная бомба.

Две ракеты на уничтожение майора Андерсона

Самолет U-2 капитана Чарльза Молтсби, который вылетел для сбора проб воздуха, вторгся в советское воздушное пространство в районе пролива Лонга, отделяющего остров Врангеля от материковой части СССР, и был отогнан советскими истребителями-перехватчиками.

Никита Хрущев и Джон Кеннеди
© Фото : public domain
Карибский кризис: в шаге от "ядерной бездны"
Куда меньше повезло его коллеге, пилоту U-2 майору Рудольфу Андерсону, который вылетел к Острову свободы и на высоте 22000 метров был сбит расчетом советского ракетно-зенитного дивизиона С-75 под командованием майора Ивана Герченова. Накануне зенитчики получили секретную шифрограмму о том, что ожидается американское вторжение, требовалось быть готовыми к отражению.

Первая ракета сбила Lockheed, вторая — разнесла на мелкие части. Носовая часть самолета вместе с телом летчика рухнула в районе города Банес на востоке страны, хвостовая упала у побережья, в залив. Приказ на уничтожение американского воздушного разведчика отдал командир 27-й дивизии ПВО полковник Георгий Воронков.

© AP Photo / Lee Jin-manСамолет-разведчик Lockheed U-2
© AP Photo / Lee Jin-man
Самолет-разведчик Lockheed U-2

Человек, спасший мир от ядерного конфликта

В тот же день советская подводная лодка "Б-59" с ядерным оружием была окружена около берегов Кубы группой американских кораблей из 11 эсминцев во главе с авианосцем Randolph. Эскадренные миноносцы попытались уничтожить субмарину с помощью глубинных бомб, кроме того, она была обстреляна самолетом с авианосца.

Памятник героям фильма Они сражались за Родину у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Минобороны огласило данные о потерях СССР на Кубе в Карибский кризис
В ответ командир подлодки капитан второго ранга Валентин Савицкий приказал атаковать вражеские корабли ядерными торпедами. Но два других офицера, в том числе капитан второго ранга Василий Архипов, начальник штаба 69-й бригады подводных лодок Северного флота, старший по должности на борту, проявили выдержку и уговорили дать сигнал: "Прекратите провокацию!" Позднее хладнокровные действия Архипова были признаны спасшими мир.

После этих инцидентов в Вашингтоне и Москве осознали, что следующим шагом будет третья мировая война, которая испепелит планету. Руководство США и СССР пошло на попятную. Американцы дали обещание вывести ракеты из Турции и никогда не вторгаться на Кубу, СССР — отозвать свои войска с Острова свободы и вывести ядерное оружие.

И те и другие сдержали обещания. Куба по-прежнему является суверенным государством, а СССР благодаря техническому прогрессу через несколько лет уже имел значительное количество межконтинентальных ракет, способных поразить со своей территории любой военный или гражданский объект в Соединенных Штатах Америки.

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