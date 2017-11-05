В Киркуке прогремели два взрыва, есть погибшие

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Два взрыва прогремели в иракском Киркуке, как минимум два человека погибли и еще шесть пострадали, сообщил иракский телеканал Al Sumaria.

"Смертник с поясом со взрывчаткой подорвался на улице Атлас в центре Киркука, что привело к гибели и ранению людей", — сообщил каналу источник в силах безопасности.

Позднее рядом с местом теракта прогремел второй взрыв. "Два погибших и шесть раненых — предварительные данные по двум взрывам в Киркуке", — сообщил канал.

Двойной теракт подтвердил представитель МВД Ирака Саад Маан. По его предварительным данным, погиб один человек и не менее 16 пострадали.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка. Большинство подобных терактов в Ираке совершает террористическая группировка "Исламское государство*"

Киркук на севере Ирака ранее стал ареной противостояния Багдада и властей курдской автономии из-за спора о принадлежности этой территории. После референдума о независимости Иракского Курдистана, организованного без согласия Багдада, власти Ирака провели операцию по возвращению контроля силовиков над Киркуком.

*Запрещенная в России террористическая организация