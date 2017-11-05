В Совфеде прокомментировали слова Трампа о "лучших" в мире воинах

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что человечество обойдется без выяснения того, воины какой страны являются самыми лучшими в мире.

Таким образом сенатор прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что "ни диктатор, ни режим или нация не должны недооценивать решимость" американцев, которые являются "самыми бесстрашными воинами в мире".

"Надеюсь, что и в будущем подобного материала не добавится. Человечество вполне обойдется без выяснения, воинов какой страны на самом деле следует считать самыми лучшими в мире", — написал Клинцевич в Facebook.

По мнению сенатора, у истории недостаточно материала, чтобы подтвердить или опровергнуть заявление Трампа, потому что "американцы практически никогда не воевали". Клинцевич добавил, что подобные заявления являются отголоском теории американской исключительности.