В Совфеде прокомментировали слова Трампа о "лучших" в мире воинах

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что человечество обойдется без выяснения того, воины какой страны являются самыми лучшими в мире.
"Надеюсь, что и в будущем подобного материала не добавится. Человечество вполне обойдется без выяснения, воинов какой страны на самом деле следует считать самыми лучшими в мире", — написал Клинцевич в Facebook.
По мнению сенатора, у истории недостаточно материала, чтобы подтвердить или опровергнуть заявление Трампа, потому что "американцы практически никогда не воевали". Клинцевич добавил, что подобные заявления являются отголоском теории американской исключительности.