В соцсетях озадачились домашней работой по математике для третьего класса

ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик. Изображением поделилась L8asUsual на интернет-форуме Reddit.

"У Джанелл было 15 шариков. Она потеряла несколько из них. Сколько осталось шариков у Джанелл?", - такая формулировка была поставлена в задаче, рассчитанной на третий класс.

Участники форума так и не смогли с точной уверенностью дать ответ на такой вопрос.

В одном из наиболее популярных комментариев предложили ответить "< 15" (меньше 15), что не совсем верно, поскольку девочка из примера потеряла "несколько шариков".

Пользователи Reddit также предположили, что правильный ответ будет вроде "0 < x < 15", где x равен количеству шариков. Но даже в этом случае, отметили на форуме, вряд ли учитель хотел увидеть такое решение, поэтому некоторые пользователи посчитали, что правильным ответом может быть "несколько".

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