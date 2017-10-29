Тест для астронавтов озадачил пользователей интернета

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Британский астронавт Тим Пик опубликовал для своих подписчиков в Facebook логическую задачу, которую ему нужно было решить, чтобы стать астронавтом.

"Представьте, что перед вами куб. Его можно повернуть влево, вправо, вперед (по направлению к вам) или назад (по направлению от вас). На дне куба — точка. Теперь мысленно поверните куб: вперед, налево, налево, вперед, направо, назад, направо. Где окажется точка?", — такое задание опубликовал Пик, приложив к посту картинку с изображением куба.

Пост собрал более девятисот ответов и почти полторы тысячи лайков. Некоторые пользователи признавались, что им трудно следовать установленным инструкциям, некоторые, напротив, утверждали, что "ответ содержится в вопросе".

Большинство в итоге пришли к выводу, что после всех этих манипуляций точка снова окажется на дне.

Ранее на этой неделе Тим Пик, презентующий свою книгу "Спроси астронавта", был гостем на утреннем шоу канала ITV, ведущую которого высмеяли после вопроса, о том, захватил ли он с собой кусочек Луны. Между тем, последний раз человек ступал на поверхность спутника Земли в 1972 году.