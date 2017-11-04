Часть персонала американской дипмиссии покинет Сомали из-за угроз

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Часть персонала дипломатической миссии США в Сомали покинет страну в связи с угрозами безопасности, говорится в заявлении миссии, опубликованном в субботу.

"В связи с конкретной информацией об угрозах в отношении американского персонала в международном аэропорту Могадишо, миссия США в Сомали выпустила распоряжение о том, чтобы ее сотрудники из числа американских граждан, чье присутствие не является обязательным, покинули страну", — говорится в сообщении.

Указывается, что "Госдепартамент США по-прежнему рекомендует американским подданным избегать поездок в Сомали". Это объясняется "чрезвычайно нестабильной ситуацией в сфере безопасности и угрозой в отношении всех граждан США".

Гражданам, которые все же решили остаться в Сомали, предлагается оценить свою безопасности и действовать с учетом того, что посольства США в этой стране нет.

Накануне вооруженные силы США нанесли в Сомали два удара по боевикам запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Операция стала первым авиаударом по боевикам в Сомали с момента появления этой группировки в 2014 году.