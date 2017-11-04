В Тегеране назвали безосновательными обвинения экс-премьера Ливана

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Тегеран назвал обвинения подавшего в отставку премьер-министра Ливана Саада Харири в адрес Ирана пустыми и безосновательными, говорится в сообщении иранского МИД.

Ранее стало известно, что Харири, находясь в Эр-Рияде, объявил о своей отставке в эфире "Аль-Арабия", обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

"Повторение подавшим в отставку премьер-министром Ливана пустых и безосновательных обвинений сионистов, саудовцев и американцев против Ирана свидетельствует о том, что эта отставка является новым сценарием напряженности в Ливане и регионе", — сообщил представитель МИД Бахрам Касеми.

Он добавил, что Иран желает сохранения стабильности и мира в странах Ближнего Востока. Касеми также отверг обвинения во вмешательстве Ирана в дела Ливана, заявив о готовности сотрудничать с ливанским правительством в сферах, представляющих взаимный интерес.