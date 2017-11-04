В парламенте Ливана опасаются, что отставка премьера вызовет новый кризис

БЕЙРУТ, 4 ноя — РИА Новости. Неожиданная отставка премьер-министра Ливана Саада Харири может стать причиной нового кризиса в стране, "спутав все политические карты", заявил РИА Новости ливанский депутат Бутрус Харб.

Ранее стало известно, что Харири, находясь в Эр-Рияде, объявил о своей отставке в эфире телеканала "Аль-Арабия". Он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

"Отставка Харири заново спутала все политические карты и создала атмосферу ухудшения политической обстановки и говорит о кризисах во власти", — сказал Харб. По его словам, отставка премьера также останавливает проведение парламентских выборов.

Депутат добавил, что отставка премьер-министра стала неожиданностью для ливанцев. "Печально, что он объявил об этом из-за границы", — сказал он.