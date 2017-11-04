"Интеллектуальный центр нацистов": мог ли Гитлер выжить и осесть в Колумбии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. На прошлой неделе на сайте ЦРУ появился документ, согласно которому в 1955 году Адольф Гитлер был все еще жив и скрывался в Южной Америке. Абель Басти, автор многочисленных книг о нацистском диктаторе, в интервью Sputnik Mundo поделился своими соображениями по этому поводу.

Доклад ЦРУ

Рассекреченный документ представляет собой донесение агента под псевдонимом CIMELODY-3. В нем говорится, что его друг общался с бывшим эсэсовцем Филиппом Ситроеном, который якобы уже после войны виделся с Гитлером во время поездки из Венесуэлы в Колумбию. Он также рассказывал о том, что спустя год Гитлер перебрался из Колумбии в Аргентину.

Ситроен показал фото, на котором рядом с ним якобы запечатлен фюрер. Сделано оно было предположительно в колумбийском городе Тунха. В ЦРУ снимок попал после того, как друг CIMELODY-3 выкрал фото у Ситроена и передал ему. В итоге ведомство сделало копию изображения, после чего его вернули владельцу.

Теория Басти

Абель Басти считает, что в 1954 году Гитлер отправился из аргентинского города Барилоче в Колумбию через территорию Перу.

"Если мы посмотрим на политическую карту того времени, можно заметить, что в 1954 году военные диктатуры были в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии и Венесуэле. А в странах, где еще не было подобных правительств, они появились чуть позже, так что, мировые ультраправые силы установили в то время режимы, лояльные нацистской идеологии, и нацисты могли безнаказанно передвигаться по Латинской Америке", — утверждает он.

По его словам, Гитлер использовал псевдоним Адольф Шриттельмайер. Город Тунха, в котором его якобы сфотографировали, Басти называет "интеллектуальным центром нацистов в Колумбии".

Он также ссылается на главу Исторической академии колумбийского департамента Бояка, доктора наук Хавьер Окампо Лопеса, который "не сомневается" в подлинности предоставленного ЦРУ фото и утверждает, что в 1957 году, когда он приехал в Тунху, ему рассказали, что Гитлер был в этом городе.

"Мы знакомы лишь с самой поверхностной частью истории, ведь именно она интересует мировые лобби. На самом деле, о побеге Гитлера известно всем секретным службам мира", — уверен Басти.

Официальная версия

Басти поделился со Sputnik News и своим мнением по поводу общепринятой версии, согласно которой Гитлер встретил смерть в своем бункере в Берлине, окруженном советскими войскам.

По его словам, согласно официальной исторической теории, после войны Германия "как минимум 10 лет" не признавала его умершим. "Заявление о гибели фюрера, сделанное Германией в 1955 году, это фактически презумпция смерти, но не ее факт", — заявил писатель, добавив, что в 1952 году президент США Дуайт Эйзенхауэр якобы утверждал, что "нет ни одного доказательства" смерти Гитлера в берлинском бункере.

Очередная инсинуация

Российский писатель и радиоведущий Армен Гаспарян в беседе с РИА Новости напомнил, что такие доказательства есть — и хранятся в настоящий момент в архиве ФСБ.

"В архиве ФСБ содержатся не только все документы по этому поводу, но также череп Адольфа Гитлера и фрагменты челюсти. Многократно проводились экспертизы, и всякий раз, когда на Западе начинался очередной виток инсинуаций о том, что Гитлер спасся, Федеральная служба безопасности демонстрировала все эти документы и свидетельства", — заявил он.

Гаспарян напомнил о том, что "свидетельств" о том, что Гитлер спасся в Южной Америке, было множество. На Западе из этого выросла "достаточно интересная индустрия".

"Если полистать западные издания 50-х и 60-х годов, то вы с завидным постоянством будете натыкаться на то, что Гитлера видели в Сан-Паулу, Гитлера видели в Каракасе, Гитлер бродил в задумчивости по улицам Буэнос-Айреса, и так далее", — отметил он.

При этом лишь в некоторых случаях газетная заметка сопровождалась фотографиями, на основании которых говорить о каком-либо сходстве не представлялось возможным. Обычно ввиду отсутствия доказательств вся шумиха по поводу такого рода историй стихала примерно через неделю, добавил Гаспарян

Доказательств нет

С точки зрения Гаспаряна, ЦРУ опубликовало "очередной удивительный документ" из своего архива, не предоставив ни единого доказательства подлинности материалов, о которых в нем идет речь.

"Если бы здесь было действительно что-то серьезное, это позволило бы, может быть, еще раз изучить обстоятельства обнаружения останков Гитлера или провести какие-то дополнительные экспертизы, но поскольку все это [доказательства] отсутствует, поводов для излишних волнений, которые обычно сопровождают подобного рода новости, я не вижу", — считает писатель.

Он также отметил, что у ЦРУ, как и у любой другой спецслужбы, есть определенная программа по рассекречиванию документов, и этот документ просто был опубликован ими "до кучи" вместе, в частности, с информацией о том, что убийца президента Джона Кеннеди Ли Харви Освальд был якобы завербован КГБ.