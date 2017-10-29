Рассекреченный документ ЦРУ породил слухи о "выжившем" Гитлере

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Информатор ЦРУ в 1955 году докладывал о том, что Адольф Гитлер, возможно, скрывается в Южной Америке, сообщает Sputnik Brasil со ссылкой на сайт американского разведведомства.

В донесении агента под псевдонимом CIMELODY-3 говорится, что его подчиненный общался с бывшим эсэсовцем Филиппом Ситроеном, который якобы встречался с Гитлером после войны. "Ситроен, будучи сотрудником Королевской голландской пароходной компании, утверждал, что контактировал с фюрером примерно раз в месяц во время командировок из Маракайбо (город в Венесуэле. — Прим. ред.) в Колумбию", — говорится в документе.

В подтверждение своих слов Ситроен показал информатору фотографию, на которой якобы запечатлены он и Гитлер в 1954 году в городе Тунха. Копия снимка прилагается к донесению. Бывший эсэсовец также утверждал, что спустя год фюрер переехал из Колумбии в Аргентину.

© Фото : www.cia.gov Фото из архива ЦРУ © Фото : www.cia.gov Фото из архива ЦРУ

ЦРУ, однако, не удалось установить, достоверна ли эта информация.

В четверг Соединенные Штаты открыли доступ к архиву ЦРУ из около трех тысяч материалов, в том числе касающихся убийства президента Джона Кеннеди. База данных доступна на сайте Национальных архивов.

Гитлер покончил жизнь самоубийством во время штурма Берлина Красной армией. Останки фюрера были найдены советскими военными и опознаны его лечащими врачами.