МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Телекорпорация Би-би-си отказалась проводить служебное расследование по жалобам на ведущего Криса Эванса, которого обвиняют в домогательствах, пишет газета Sun.

Бывшая коллега ведущего сообщила о нескольких инцидентах, которые произошли в 1990-х годах, когда женщина работала вместе с Эвансом на телеканале Channel 4. По ее словам, когда она ответила на домогательства отказом, телеведущий начал публичную травлю женщины.

Полиция провела допрос Эванса после получения жалобы от женщины в 2016 году. Ведущий не признал свою вину. Представитель Би-би-си заявил, что, по его данным, расследование было прекращено, так как правоохранительные органы не нашли достаточных доказательств для предъявления обвинений.

Недавно пострадавшая направила письмо в адрес гендиректора Би-би-си Тони Холла с просьбой провести служебное расследование. После этого высокопоставленный сотрудник телеканала заявил ей, что расследования не будет, так как упомянутые инциденты произошли в тот период, когда Эванс еще не работал на канале Би-би-си.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные представители шоу-бизнеса и киноиндустрии.

Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

В домогательствах также был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно, из-за связанных с ним скандалов с сексуальными домогательствами.

Компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона сериала "Карточный домик" на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси. Скандал начался после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его.