Аксенов обвинил Киев в развязывании масштабной информационной войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти Украины и некоторых западных стран развязали масштабную информационную войну против крымского региона, привлекая к подрывной работе в том числе крымчан, которые покинули полуостров.

"Не секрет, что против России и Крыма развязана масштабная информационная война. Этим занимаются как спецслужбы, так и государственные структуры Украины и некоторых западных стран. К подрывной работе привлечены крымчане, которые покинули полуостров после воссоединения с Россией и стали врагами Крыма", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, в этой войне используются и сограждане – иногда "втёмную", а иногда и за деньги.

"Нам, крымчанам, и прежде всего журналистам, блогерам, представителям общественных организаций и органов власти, надо быть очень внимательными, чтобы отличать конструктивную критику власти от информационных вбросов", — отметил Аксенов.

По его словам, цель вбросов понятна: раскачать ситуацию на полуострове в преддверии президентских выборов, внести раздор в многонациональное крымское сообщество, разжечь страсти, дискредитировать Россию и поставить под сомнение исторический выбор крымчан.

"Для этого используются любые поводы, любые слухи", — подчеркнул Аксенов.

По его мнению, одним из ключевых принципов информационной политики правительства республики является максимальная открытость власти.

"Мы не скрываем недостатков и всегда прислушиваемся к мнению общественности. Уверен, что это абсолютно правильная позиция. Мы будем и впредь придерживаться этой линии. Считаю, что открытость власти – важная часть стратегии информационной безопасности", — сказал Аксенов.

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