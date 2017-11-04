Аксенов обвинил Киев в развязывании масштабной информационной войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти Украины и некоторых западных стран развязали масштабную информационную войну против крымского региона, привлекая к подрывной работе в том числе крымчан, которые покинули полуостров.
По его словам, в этой войне используются и сограждане – иногда "втёмную", а иногда и за деньги.
"Нам, крымчанам, и прежде всего журналистам, блогерам, представителям общественных организаций и органов власти, надо быть очень внимательными, чтобы отличать конструктивную критику власти от информационных вбросов", — отметил Аксенов.
По его словам, цель вбросов понятна: раскачать ситуацию на полуострове в преддверии президентских выборов, внести раздор в многонациональное крымское сообщество, разжечь страсти, дискредитировать Россию и поставить под сомнение исторический выбор крымчан.
По его мнению, одним из ключевых принципов информационной политики правительства республики является максимальная открытость власти.
"Мы не скрываем недостатков и всегда прислушиваемся к мнению общественности. Уверен, что это абсолютно правильная позиция. Мы будем и впредь придерживаться этой линии. Считаю, что открытость власти – важная часть стратегии информационной безопасности", — сказал Аксенов.
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