США нанесли удары по боевикам ИГ* в Сомали

ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы США нанесли в Сомали два удара по боевикам группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Африканского командования США (AFRICOM).

"В координации с федеральным правительством Сомали американские силы нанесли 3 ноября два авиаудара по ИГ* на северо-востоке страны, уничтожив нескольких террористов. Первый удар был нанесен примерно в полночь по местному времени, второй около 11 утра. В настоящее время мы оцениваем результаты ударов", — сказал представитель пресс-службы.

Операция стала первым авиаударом по террористам ИГ* в Сомали с момента появления этой группировки в 2014 году.