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"Период полураспада": эксперты о будущем полицентричного ядерного мира

18:2803.11.2017
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© AP Photo / Juan Carlos LlorcaВоенная база в Техасе, где хранится американское ядерное оружие. Архивное фотоВоенная база в Техасе, где хранится американское ядерное оружие. Архивное фото
© AP Photo / Juan Carlos Llorca

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Современная система контроля над ядерным вооружением в мире находится в состоянии глубокого кризиса и может начать распадаться, к такому выводу в пятницу пришли российские эксперты, выступая на презентации книги "Полицентричный ядерный мир: вызовы и новые возможности".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© AFP 2017 / Stephane Mahe
Нетаньяху считает, что Ирану нельзя позволить завладеть ядерным оружием

По их мнению, в ближайшее время власти России и США должны начать предметный диалог по этой теме, прогресс в которой при обоюдном желании сторон можно достичь "достаточно быстро".

Книга посвящена проблемам военно-политических отношений ядерных государств в контексте формирования новой системы международных отношений. Ее авторами стали ведущие специалисты в области нераспространения, контроля над вооружениями и международной безопасности из России, США и Китая.

СВПД на грани срыва

По мнению руководителя Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексея Арбатова, действия новой администрации США, в том числе попытки отвергнуть Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), подтверждают, что современная система контроля над этим видом вооружения находится в глубоком кризисе.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет

"Для меня несомненно, что если США все-таки выйдут из этого соглашения и это соглашение развалится, то непоправимый ущерб будет нанесен всей системе нераспространения ядерного оружия", — сказал Арбатов.

Он убежден, что, наряду с СВПД, ряд других направлений в этой области, которые создавались трудом множества людей: общественных деятелей, дипломатов, военных, инженеров, ученых, – также оказываются под угрозой демонтажа и распада.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Mandel Ngan
"Бойтесь меня, такого непредсказуемого": Трамп едет пугать Азию
Другим негативным фактором, по мнению эксперта, является то, что Россия и США "спустя почти год после прихода к власти президента США Дональда Трампа пока не начали серьезного диалога по вопросам сокращения и нераспространения ядерного вооружения".

"В центре обсуждения находятся другие вопросы, несомненно, трудные, затяжные, решить которые очень тяжело. Те, в которые вовлечены множество участников, зачастую неподконтрольных "великим державам". Но тот вопрос, где можно было бы продвинуться достаточно быстро на двусторонней основе и с огромной пользой для наших двух стран остается где-то на заднем плане", — отметил Арбатов.

Он полагает, что даже проходящие сегодня консультации двух стран по стратегической стабильности не принесут желаемых результатов, если не будут привязаны к конкретным договоренностям в этой области. В этой связи, эксперт выразил надежду, что в ближайшее время лидеры США и России используют возможность, чтобы добиться прорыва в сфере нераспространения ядерного оружия – там, где, по мнению Арбатова, "все зависит от них и где не требуется многолетних переговоров".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Всплеск испытаний в Азии

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пора прекращать игры вокруг сделки по иранскому атому, заявил Рябков
В свою очередь, научный сотрудник программы "Проблемы нераспространения" Московского Центра Карнеги Петр Топычканов заявил, что, если сценарий с выходом США из СВПД будет реализован и российско-американский контроль над ядерным вооружением рассыплется, это откроет большие возможности для проведения ядерных испытаний правительствами стран Южной Азии.

"В этом случае они осознают, что давления уже не будет… Будет общее порицание, осуждение, односторонние шаги, такие как односторонние санкции. Но, в целом, они спокойно переживут", — полагает эксперт.

По его мнению, проблемы на региональном уровне и проблемы в двусторонних отношениях России и США оказываются тесно переплетены в современном полицентричном ядерном мире.

Говоря о вызовах, с которыми сталкивается южноазиатский регион в этой сфере, эксперт обратился к опыту Индии и Пакистана – двух стран, которые, с одной стороны, остаются аутсайдерами в контексте нераспространения ядерного оружия, а с другой – являются полностью состоявшимися членами "клуба ядерных держав".

Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне
© AP Photo / Korea News Service
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"Эта двойственность является не только вызовом для безопасности и стратегической стабильности региона Южной Азии. Она также является вызовом для международной безопасности и режима ядерного нераспространения в целом", — считает Топычканов.

По его мнению, полицентричный ядерный мир является данностью, а вот полицентричный ядерный порядок — перспективой, которая может как сложиться, так и не сложиться.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Западные политики указывают, что дальность полета межконтинентальных баллистических ракет, которые испытывает Северная Корея, скоро сможет достигать территории США.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

Претензии к Ирану

Заведующий сектором военно-политического анализа ИМЭМО РАН, профессор МГИМО (У) МИД РФ Сергей Ознобищев в свою очередь заявил, что неудовлетворенность администрации США ракетным потенциалом Ирана, в целом, справедлива.

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
Козыри "гегемона". Какое оружие испытают США под предлогом ядерных учений
"Их претензии не обоснованы в том масштабе, в котором США хотят их предъявить, но, в целом, они обоснованы", — считает эксперт. По его словам, в современном мире наблюдается стремление ограничить ракетный потенциал "тех стран, которые, с точки зрения международного сообщества, не могут полностью внушать доверия".

"Сама по себе система (контроля над ядерным вооружением – ред.) будет все дальше осыпаться и становиться все менее эффективной, если не будет прогресса по остальным направлениям, если не будет прогресса в договоренностях на самом высоком уровне между Москвой и Вашингтоном", — считает Ознобищев.

Он также выразил убеждение, что нынешний уровень взаимодействия между Россией и США по данным проблемам не соответствует "ни масштабу двух стран, ни масштабу тех проблем, которые нам нужно решить".

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран продолжит развивать ракетную программу, так как она не нарушает резолюций Совета Безопасности ООН по ядерной программе страны.

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