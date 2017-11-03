Бывший советник женералитета Каталонии вышел на свободу, заплатив залог

МАДРИД, 3 ноя – РИА Новости. Бывший советник по делам предпринимательства женералитета (правительства) Каталонии Санти Вила вышел на свободу до рассмотрения дела по существу, заплатив залог в 50 тысяч евро.

Согласно судебному решению, у него изымут паспорт, запретят покидать территорию Испании и каждые 15 дней он должен появляться в суде по месту жительства.

Экс-советник по делам предпринимательства Санти Вила – единственный бывший член женералитета, который явился в четверг в суд и кому судья разрешила выйти под залог до рассмотрения дела по существу, заплатив 50 тысяч евро. Вила подал в отставку с поста накануне провозглашения независимости парламентом Каталонии. Он является единственным из экс-членов женералитета, который на судебном заседании согласился ответить на вопросы прокурора, судьи, а не только адвокатов. Остальные ограничились только ответами стороне защиты.

"Со мной и с моими товарищами все в порядке. Думаю, что были приняты чрезмерные меры. Надеюсь, что закончится эта ужасная ситуация", — заявил Вила журналистам после того, как покинул пенитенциарный центр в Эстремере (провинция Мадрид). "Быть лишенным свободы – это очень экстремальное чувство", — добавил политик.

По его словам, проблему невозможно решить в судах. "Мы можем ее разрешить только политически", — призвал он испанские власти, в том числе премьера Мариано Рахоя. Бывший член женералитета назвал ситуацию "ужасной", которая "оборачивается заключением под арест политиков".

В четверг испанская судья Кармен Ламела распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса.

Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон и еще четыре каталонских политика находятся в Брюсселе и не явились на заседание суда. Прокурор Национальной судебной палаты Испании 2 ноября потребовал объявить в розыск и выдать европейский ордер на арест Пучдемона.

Против бывших членов женералитета и бывших членов президиума парламента прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Организация восстания карается по закону до 30 лет заключения, призыв к мятежу — до 15, растрата госсредств — до 8 лет.