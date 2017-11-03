Иракские силовики установили контроль над последним оплотом ИГ* в стране

КАИР, 3 ноя — РИА Новости. Иракские военные в пятницу вернули под свой полный контроль город Эль-Каим на границе с Сирией, остававшийся одним из главных последних оплотов "Исламского государства"* в Ираке, заявило информационное управление аль-Хашд аш-Шааби (шиитское ополчение Ирака).
Премьер Ирака Хайдер аль-Абади на минувшей неделе объявил о начале операции по освобождению городов Эль-Каим и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в провинции Анбар на западе Ирака недалеко от границы с Сирией.
В октябре иракская армия завершила освобождение города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, бывшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула.
* Террористическая организация, запрещенная в России