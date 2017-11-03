В Турции освободили одного из задержанных граждан Германии

БЕРЛИН, 3 ноя – РИА Новости. Один из граждан Германии, задержанных ранее в Турции, освобожден из следственного изолятора под подписку о невыезде, заявил в пятницу представитель МИД Германии Райнер Бройль.

В прошлую среду суд Стамбула под подписку о невыезде освободил немецкого правозащитника Петера Штойдтнера, который провел три месяца в следственном изоляторе в Турции.

"Еще один человек, которого задержали в Турции по политическим причинам, освобожден из следственного изолятора. Это произошло 22 октября. Он получил подписку о невыезде", — сказал Бройль на брифинге, отказавшись назвать имя освобожденного.

Он добавил, что в настоящий момент в заключении находятся девять немецких граждан, задержанных в Турции по политическим причинам.

В феврале в Стамбуле за "пропаганду терроризма" был арестован немецкий журналист Дениз Юджель. В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу.