В Эстонии остановили действие сертификатов ID-карт из-за опасности взлома

ТАЛЛИН, 3 ноя – РИА Новости. Правительство Эстонии приняло решение остановить действие сертификатов ID-карт, выданных после октября 2014 года, сообщает Sputnik Эстония.

По этому поводу премьер-министр Юри Ратас, глава Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер и директор Департамента государственных инфосистем Таймар Петеркоп провели экстренную пресс-конференцию.

Как отметил глава правительства, решение об остановке действия сертификатов далось министрам непросто. По словам Ратаса, оно было принято исходя из новых сведений о масштабах уязвимости системы эстонских ID-карт — как выяснили эксперты, риск кражи персональных данных оказался в разы выше, чем предполагалось ранее. Правительство, будучи приверженным идее э-государства (цифрового или электронного государства – ред.), предприняло шаги для защиты общества, предприятий и информационных систем.

"Э-государство опирается на доверие. Доверие, которым нельзя рисковать", — подчеркнул премьер-министр.

По словам Таймара Петеркопа, его департамент располагает сведениями о существовании вредоносного программного обеспечения, которое использует для кражи персональных данных уязвимости, обнаруженные в системе эстонских ID-карт. При этом он подчеркнул, что в Эстонии до сих пор не было зафиксировано ни одного случая атаки этой программы. Однако правительство решило не испытывать судьбу и сыграть на опережение, в экстренном порядке остановив действие сертификатов. С тем, что это единственное правильное решение, согласился и глава Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

Как подчеркнул премьер Ратас, в группу риска попали порядка 760 тысяч документов. Об обновлении ID-карт могут не волноваться те, кому документ был выдан до 16 октября 2014 года, а также люди, которые используют ID-карту только в качестве рейсового удостоверения личности и не пользуются ее возможностями в интернете.

Всем владельцам карт, выданных после 16 октября 2014 года, необходимо обновить сертификаты своего документа. Сделать это можно как посредством дистанционного обновления, так и в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны.

В конце августа международная команда исследователей информировала Департамент государственных инфосистем Эстонии об обнаружении уязвимости, создающей потенциальную опасность для "цифрового использования" примерно 750 тысяч ID-удостоверений личности и карточек э-резидентства. Новость о найденной уязвимости в считавшейся надежной системе существенно подорвала имидж Эстонии как страны передовых IT-технологий и стала причиной споров относительно безопасности электронных выборов.

С начала 2000-х годов в Эстонии реализуется программа построения "э-государства". Цифровая подпись приравнена к обычной, что дает возможность гражданам пользоваться государственными услугами и участвовать в выборах органов власти через интернет.

С 2014 года было введено так называемое "электронное резиденство" ("э-резидентство"): его может получить любой иностранец, желающий вести бизнес в республике.

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