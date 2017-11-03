Трамп назвал "бунтующим" чиновника, отключившего его страницу в Twitter

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал виновника кратковременного отключения своего аккаунта в Twitter "бунтующим сотрудником".

"Мой аккаунт в Twitter был отключен на 11 минут бунтующим сотрудником. Думаю, должен наконец прославиться и оказать влияние", — написал американский лидер на вновь функционирующей странице в социальной сети

Ранее сообщалось, что Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа был "непреднамеренно отключен" и не работал 11 минут. Компания-владелец сети микроблогов заявила, что проводит расследование и предпринимает шаги, чтобы ситуация не повторилась. По данным компании, сбой произошел по вине сотрудника, который работал в компании последний день.

Трамп известен своим пристрастием к публикации сообщений в своем микроблоге, за что часто подвергается критике американскими СМИ. Сам он объясняет свою активность в Twitter желанием противостоять "фейковым СМИ".