Взрыв в шведском Мальме повредил дверь ночного клуба

СТОКГОЛЬМ, 3 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Вход в ночной клуб Babel города Мальмё на юге Швеции пострадал в результате взрыва в ночь на пятницу.

"Неизвестно какой тип взрывчатого вещества использовался, но, согласно оценке, детонацию вызвали не пиротехнические предметы", — говорится в сообщении для прессы полиции Мальмё.

Материальный ущерб нанесен, в частности, двери клуба, здание в целом не пострадало. Раненых нет. Babel был закрыт на момент происшествия. Место взрыва осмотрено взрывотехниками. Какие-либо угрозы в адрес клуба не поступали, никто по подозрению в этом преступлении задержан не был, отмечается в сообщении.

Как сообщают шведские СМИ, клуб подвергается взрыву не первый раз, аналогичный инцидент произошёл в октябре прошлого года.