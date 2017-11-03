В Сан-Франциско украли более 300 смартфонов iPhone Х до начала продаж

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Злоумышленники украли более 300 смартфонов новой модели iPhone Х из фургона в американском городе Сан-Франциско до начала продаж, передает телеканал CNBC.
По данным СМИ, стоимость украденных iPhone Х оценивается в 300 тысяч долларов.
Злоумышленников еще не поймали. Полиция ищет трех подозреваемых, которые были одеты в толстовки с капюшонами и ехали на белом внедорожнике Dodge.
Ранее сообщалось, что старт продаж в России новинки от Apple — iPhone X — вызвал небывалый ажиотаж в Москве: к открытию магазина re:Store на Тверской улице собрались около 500 человек. Очередь начала образовываться за несколько дней до официального начала продаж.