Старт продаж iPhone X вызвал ажиотаж в Москве

Новые смартфоны iPhone X во время старта продаж в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

Новые смартфоны iPhone X во время старта продаж в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Старт продаж в России новинки от Apple — iPhone X — вызвал небывалый ажиотаж в Москве: к открытию магазина re:Store на Тверской улице собрались около 500 человек, передает корреспондент РИА Новости.

Очередь начала образовываться за несколько дней до этого. Как отметила представитель re:Store Людмила Семушина, такое происходит впервые. "Мы не ожидали столько людей", — рассказала она агентству.

Продажи начались 3 ноября в 8 утра. За два часа до открытия сотрудники магазина начали раздавать браслеты, по которым можно было приобрести телефон: браслеты с номерами и названиями моделей. Семушина заверила, что смартфонов завезли больше, чем собралось людей на улице. Самый популярный, по ее словам, iPhone "серый космос" 256 Гб.

Сначала в магазин впустили первые 10 человек. Одному покупателю из этой группы, представившемуся Дмитрием, в очереди пришлось стоять целую неделю. Он купил два смартфона: для себя и девушки. У Дмитрия есть все версии iPhone, кроме восьмой модели, а iPhone X он взял, потому что это первый телефон без кнопки home.

"Я приобрел телефон, которые все хотели приобрести. Это просто получилось спонтанно. Просто услышал, и мне стало интересно. В следующий раз тоже буду стоять в очереди. Это того стоит", — сказал РИА Новости четырнадцатый в списке покупатель Адам, простоявший в очереди два дня.

Apple 12 сентября представила новое поколение смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем доступно в двух цветах — серебристый и "серый космос", оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В России минимальная стоимость iPhone Х составляет 79 990 рублей.