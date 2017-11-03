Си Цзиньпин примет участие в саммите АТЭС во Вьетнаме

ПЕКИН, 3 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в предстоящем саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также посетит Вьетнам и Лаос, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана.

Согласно сообщению, Си Цзиньпин с 10 по 11 ноября примет участие в 25-й неформальной встрече лидеров стран АТЭС во Вьетнаме.

С 12 по 14 ноября он совершит государственные визиты во Вьетнам и Лаос, говорится в заявлении.

Саммит лидеров АТЭС продет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.