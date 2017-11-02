КНДР опровергла информацию о гибели людей в результате ядерного испытания

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. КНДР опровергла в четверг информацию японского телеканала о гибели людей в результате шестого ядерного испытания Пхеньяна, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее японская телекомпания "Асахи-ТВ" сообщила, что около 200 человек могли стать жертвами обвала в подземном тоннеле в районе полигона Пхунгери на северо-востоке КНДР. Предполагается, что причиной происшествия стал провал почвы при взрыве ядерного устройства, который был произведен 3 сентября.

По данным ЦТАК, это сообщение было "дезинформацией" и "лживым сообщением". "Это явно доказывает, что американские и японские реакционеры отчаянно пытаются оклеветать страну политически и морально из-за того, что им не удалось остановить развитие ядерной мощи КНДР посредством военной угрозы и варварских санкций", — пишет агентство.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Западные политики указывают, что дальность полета межконтинентальных баллистических ракет, которые испытывает Северная Корея, скоро достигнет США.