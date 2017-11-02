Трампу нужно организовать встречу глав Южной Кореи и КНДР, заявили в ЛДПР

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Фракция ЛДПР считает, что президенту США Дональду Трампу во время своего визита в Азию в начале ноября нужно организовать встречу лидеров Южной Кореи и КНДР, сообщает в четверг пресс-служба фракции.

"Фракция ЛДПР категорически настаивает на ­том, чтобы во время своей поездки в Азию президент США Дональд ­Трамп посетил демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей", — говорится в сообщении.

По мнению депутатов, там Трамп может встретиться с руководителями этих государств, то есть перевести диалог по ситуации на Корейском полуострове на более высокий уровень.

"Эта встреча способствовала бы разрядке международной напряженности", — говорится в сообщении.

В начале ноября Трамп посетит несколько стран Азии: 5 ноября он отправится в Японию, 6-7 ноября в Южную Корею, 8 ноября в Китай, 10 ноября президент США прибудет во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС, 12-14 ноября он будет находиться на Филиппинах. Визиты в Южную Корею и КНР будут иметь статус государственных.