Трамп вновь призвал казнить нью-йоркского террориста

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь призвал к смертной казни для обвиняемого в теракте в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек.

"Я бы хотел отправить нью-йоркского террориста в (военную тюрьму — ред.) Гуантанамо, но статистически этот процесс занимает гораздо больше времени, чем пройти через федеральную систему… Нужно действовать быстро. Смертная казнь!" — написал Трамп в Twitter.

Трамп ранее заявил, что готов послать подозреваемого в теракте в Нью-Йорке в военную тюрьму Гуантанамо, где США без суда содержат захваченных за рубежом обвиняемых в терроризме. Впоследствии он заявил, что обвиняемый заслуживает смертного приговора.

Во вторник в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку на юго-западе Манхэттена. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, и в него выстрелили сотрудники полиции. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Сам Саипов был госпитализирован. Он обвинен в совершении теракта и поддержке терроризма, ему грозит смертная казнь.