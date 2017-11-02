Новый министр обороны Британии приступил к работе

ЛОНДОН, 2 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Новый министр обороны Британии Гэвин Уильямсон прибыл в здание ведомства и приступил к работе, сообщил источник в канцелярии правительства.
Дорога Уильямсона до здания Минобороны заняла всего несколько минут: комплекс зданий оборонного ведомства расположен рядом с резиденцией премьера. Новому министру потребовалось лишь перейти дорогу и обойти здание Минобороны, чтобы войти в него. У здания Уильямсона ждали журналисты, однако он не стал отвечать на вопросы, а лишь пожелал представителям СМИ доброго утра и на минуту остановился на ступенях для фотосъемки.
Источники РИА Новости в парламенте отмечают, что выбор кандидатуры мог быть обусловлен лояльностью нового министра к действующему премьеру. После неудачи на парламентских выборах и из-за буксующих переговоров по Brexit в кабинете министров и партии произошел раскол, и достаточно большая часть консерваторов выступила за отставку главы правительства.
Накануне глава Минобороы Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала многолетней давности. Недавно радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем более десяти лет назад.
Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался сэр Фэллон. Фэллон затем признал, что однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за этот поступок.