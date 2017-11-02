Новый министр обороны Британии приступил к работе

ЛОНДОН, 2 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Новый министр обороны Британии Гэвин Уильямсон прибыл в здание ведомства и приступил к работе, сообщил источник в канцелярии правительства.

"Министр в настоящее время находится в здании Минобороны, он прибыл туда с Даунинг-Стрит после встречи с премьером и официального назначения. В настоящее время он принимает дела и знакомится с "чувствительной" информацией, касающейся его новой работы… Говоря прямо, его вводят в курс дел, проводятся брифинги", — сказал собеседник агентства.

Дорога Уильямсона до здания Минобороны заняла всего несколько минут: комплекс зданий оборонного ведомства расположен рядом с резиденцией премьера. Новому министру потребовалось лишь перейти дорогу и обойти здание Минобороны, чтобы войти в него. У здания Уильямсона ждали журналисты, однако он не стал отвечать на вопросы, а лишь пожелал представителям СМИ доброго утра и на минуту остановился на ступенях для фотосъемки.

О назначении Уильямсона канцелярия британского премьера официально сообщила в четверг утром. Он сменил на посту главы Минобороны Майкла Фэллона , ушедшего накануне в отставку из-за обвинений в ненадлежащем поведении в отношении женщины много лет назад.

Источники РИА Новости в парламенте отмечают, что выбор кандидатуры мог быть обусловлен лояльностью нового министра к действующему премьеру. После неудачи на парламентских выборах и из-за буксующих переговоров по Brexit в кабинете министров и партии произошел раскол, и достаточно большая часть консерваторов выступила за отставку главы правительства.

Накануне глава Минобороы Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала многолетней давности. Недавно радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем более десяти лет назад.

После неоднократных попыток мужчины на ужине во время конференции Консервативной партии положить руку ей на колено журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу.

Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался сэр Фэллон. Фэллон затем признал, что однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за этот поступок.