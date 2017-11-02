Назначен новый глава Минобороны Великобритании

ЛОНДОН, 2 ноя – РИА Новости. Новым министром обороны Великобритании будет представитель консервативной партии Гэвин Уильямсон, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.
Уильямсон родился в 1976 году, с лета прошлого года он занимает должность так называемого главного парламентского организатора Консервативной партии. В университете Уильямсон изучал политологию и экономику, а также общественные науки. Прежде чем стать профессиональным политиком, он работал в архитектурном бюро. На выборах 2010 года его избрали депутатом парламента от региона Южный Стаффордшир.
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