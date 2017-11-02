Назначен новый глава Минобороны Великобритании

ЛОНДОН, 2 ноя – РИА Новости. Новым министром обороны Великобритании будет представитель консервативной партии Гэвин Уильямсон, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

"Да, мы можем это подтвердить", — сказал собеседник агентства.

Уильямсон родился в 1976 году, с лета прошлого года он занимает должность так называемого главного парламентского организатора Консервативной партии. В университете Уильямсон изучал политологию и экономику, а также общественные науки. Прежде чем стать профессиональным политиком, он работал в архитектурном бюро. На выборах 2010 года его избрали депутатом парламента от региона Южный Стаффордшир.

Накануне глава Минобороны Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала с домогательствами. Недавно радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала, что более десяти лет назад на ужине во время конференции Консервативной партии один мужчина неоднократно пытался положить руку ей на колено, из-за чего журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу.

Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался сэр Фэллон. Тот признал, что однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за этот поступок.