Эрдоган хочет в ноябре встретиться Путным

АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в течение двух ближайших недель планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним проблему Нагорного Карабаха, сообщает газета Sabah.

"Турция будет продолжать действовать в духе солидарности с Азербайджаном в его справедливом деле по возвращению Нагорного Карабаха из Армении. Я поговорю об этом с президентом России Путиным, когда мы встретимся на следующей неделе или на неделе после нее. Его отношение очень важно. Если Путин, действительно, сосредоточится на этом вопросе, он будет легко решен", — заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета после визита в Азербайджан.