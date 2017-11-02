На место крушения вертолета Ми-8 в Норвегии прибыл плавучий кран

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Норвежский плавучий кран прибыл на место падения российского вертолета Ми-8 в Баренцевом море для подъема его из воды, сообщил в четверг РИА Новости представитель МЧС России.

В прошлый четверг российский вертолет авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. В воскресенье утром обломки вертолета нашли на глубине 209 метров. Днем позже в 130 метрах от вертолета обнаружили тело первого погибшего.

"К месту крушения Ми-8 прибыл норвежский корабль грузоподъемностью 250 тонн с необходимым дистанционным оборудованием и краном. В настоящее время ведутся работы по подготовке к подъёму вертолёта", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в течение четверга специалисты МЧС РФ совместно с норвежскими властями и экипажем судна будут прорабатывать технические вопросы поднятия вертолета Ми-8.

По данным МЧС РФ, на сегодняшний день обследовано более 60 тысяч квадратных метров дна. Поисково-спасательные работы также проводятся вдоль береговой линии пролива Исфьерден. В них участвуют четыре мобильные группы спасателей. В общей сложности обследовано более 50 километров побережья.