Ряд шотландских депутатов призвал признать независимость Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (352)

ЛОНДОН, 2 ноя — РИА Новости. Ряд депутатов шотландского парламента призвал международное сообщество "признать результаты голосования парламента Каталонии за независимость республики Каталония", сказано в документе, размещенном на сайте парламента.

Документ подписали 22 депутата крупнейшей парламентской партии региона Шотландской национальной партии SNP, текст датирован 30 октября. Как сказано в документе, депутаты "верят, что ЕС, Совет Европы и все другие европейские институты, как и широкое международное сообщество, переймут критическую роль в обеспечении мирного, дипломатического и прозрачного перехода власти от Испании к Каталонии".

Также депутаты посредством своего заявления "призывают к миру и диалогу между испанским и каталонским правительствами".

Ранее официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявил, что Великобритания не признаёт и не признает в будущем одностороннюю декларацию о независимости, принятую каталонским региональным парламентом.

Каталонский парламент ранее принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.