Исполком оборонной промышленности Турции обсудит детали поставки ЗРК С-400

АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Заседание исполкома оборонной промышленности Турции (SSİK) проходит в Анкаре под председательством премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, в числе других вопросов обсуждаются детали соглашения по закупке у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщает в четверг агентство Anadolu.

Отмечается, что участники обсуждают также другие проекты и шаги, направленные на модернизацию ВС Турции и развитие инфраструктуры оборонной промышленности. В заседании принимают участие глава генштаба ВС Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу, министр обороны Нуреттин Джаникли.

Президент Турции Тайип Эрдоган 12 сентября сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, который готовится к исполнению. Позже замначальника секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Система С-400 "Триумф" была принята на вооружение российской армии в 2007 году.