КНДР отметила ответ Си Цзиньпина на поздравления Ким Чен Ына

ТОКИО, 2 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) на фоне заметного охлаждения отношений между двумя странами разместило полный текст телеграммы генерального секретаря ЦК Компартии Китая в ответ на поздравления, поступившие в его адрес от лидера КНДР Ким Чен Ына.

На прошлой неделе Ким Чен Ын направил телеграмму с поздравлениями в связи с переизбранием Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая. Как отмечали наблюдатели, текст поздравления составил лишь две пятых от того, который был направлен в адрес Си Цзиньпина пять лет назад. К тому же в нем отсутствуют такие выражения как "братский китайский народ" и нет упоминаний об особых дружественных отношениях двух стран. Все это свидетельствует об охлаждении между двумя странами на фоне поддержки Китаем санкций против КНДР, считают аналитики.

В ответной телеграмме помимо слов благодарности за поздравления генеральный секретарь ЦК КПК выражает желание, чтобы "в новой обстановке Китай и Корея общими усилиями стимулировали продолжительное здоровое и стабильное развитие отношений между двумя партиями и двумя странами и тем самым внесли активный вклад в обеспечение счастья народам двух стран и защиту мира, стабильности региона и совместного процветания".

"Также желаю, чтобы корейский народ под руководством Трудовой партии Кореи во главе с председателем Ким Чен Ыном непрерывно добивался новых успехов в великом деле строительства социализма", — говорится в телеграмме.

Ответ пришел почти через неделю после поздравлений и совпал по времени с распространившейся в южнокорейских и японских СМИ информацией о том, что китайские спецслужбы арестовали группу северокорейских агентов, которые готовили покушение на сына убитого в феврале в Куала-Лумпуре Ким Чен Нама – брата лидера КНДР Ким Чен Ына.