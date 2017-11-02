Власти прекратили поиск второго подозреваемого в атаке в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Власти более не разыскивают второго подозреваемого в совершении атаки во вторник в Нью-Йорке, жертвами которой стали восемь человек.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Саипову предъявлены обвинения в терроризме.

Ранее ФБР объявило в розыск гражданина Узбекистана Мухаммадзоира Кадирова 1984 года рождения в связи с терактом в Нью-Йорке. ФБР также распространило его фотографию.

"Мы больше не ищем этого человека", — сообщил представитель ФБР на пресс-конференции в среду.

Против Саипова выдвинуты обвинения по двум статьям, в том числе в совершении теракта и поддержке терроризма.