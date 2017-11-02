СМИ: в Индии число погибших при взрыве на ТЭС возросло до 20

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва бойлера на тепловой электростанции (ТЭС) в индийском штате Уттар-Прадеш выросло до 20 человек, сообщает газета Economic Times со ссылкой на полицию штата.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 16 человек.

"Администрация района подтвердила двадцать погибших. Двадцать два человека с серьезными ожогами направлены в Лакхнау. Еще 15 приняты в больницу Рай-Барели", — сказал представитель полиции штата Ананд Кумар. По его словам, число погибших может возраст. Как сказал представитель МВД штата Арвинд Кумар, от 90 до 100 человек получили ранения в результате взрыва.

Инцидент произошел на ТЭС компании NTPC в среду около 15.30 (13.00 мск) в городе Унчахар округа Рай-Барели. Ранее сообщалось, что на уровне 20 метров произошла разгерметизация трубы — после "неожиданного ненормального звука" из нее на работавших на площадке сотрудников начал бить пар и газ.

ТЭС в Унчахаре была введена в эксплуатацию в 1988 году, сейчас она состоит из пяти блоков мощностью 210 мегаватт, однако готовится к запуску шестой, самый мощный блок (500 мегаватт), и именно на нем произошло ЧП, сообщила ранее пресс-служба компании.