В Twitter рассказали, как RT размещал информацию в соцсети

ВАИШНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Телеканал RT использовал "очень общие целевые инструменты" при размещении своей информации в Twitter, сообщил главный юрисконсульт этой социальной сети Шон Эджетт.

"Как мы видели, RT пользуется очень общими инструментами целевого распространения информации по отношению к гражданам США, которые следят и за другими СМИ", — сказал Эджетт на слушаниях в палате представителей конгресса США.

По его словам, "исключение составляют лишь испаноязычные аккаунты для жителей штатов Калифорния и Флорида".

Также Эджетт отметил, что "у RT как у СМИ имелся целый ряд вариантов для продвижения своей информации, но в основном они пользовались обычными твитами".

На прошлой неделе американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.

При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США во время слушаний. RT же от предложения Twitter отказался. В Sputnik заявили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter.

В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ сочли это нарушением базового принципа свободы слова.