Курды опровергли какие-либо договоренности с Багдадом

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В ходе переговоров между иракскими курдами и Багдадом пока не было достигнуто никаких договоренностей, сообщили в среду РИА Новости в московском представительстве Демократической партии Курдистана.

Ранее объединенное командование иракской армии заявило, что руководство курдской автономии отказалось от всех ранее достигнутых договоренностей с Багдадом. По сообщению иракской армии, руководство региона и его переговорная группа полностью отказались от согласованного проекта, который с ними обсуждала федеральная делегация. Иракская армия обвинила курдов в том, что "они просто тянут время".

"Военные делегации иракского и курдского регионального правительств продолжаются, но договоренности пока не достигнуты… Эти встречи являются возможностью для обеих сторон обмениваться идеями и предлагать предложения, но до сих пор не принято никакого решения", — процитировали слова генерального секретаря министерства пешмерга Иракского Курдистана Джабара Явара в офисе ДПК.

Со ссылкой на секретаря министерства пешмерга в ДПК также опровергли сообщения, что Эрбиль согласился передать некоторые свои области или КПП иракским властям.

Как уточнили в курдской партии, Багдад требует передачи ему контроля за КПП между Иракским Курдистаном и Турцией, а также контроля над аэропортами, совместного контроля армии и курдов над спорными территориями. Кроме того, Багдад потребовал сокращения числа курдских ополченцев пешмерга или перевод их под командование Багдада.