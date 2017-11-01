Twitter закрыл 95% аккаунтов, связанных с терроризмом

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Twitter удалось закрыть 95% аккаунтов, связанных с терроризмом, заявил в среду и.о. главного юрисконсульта компании Шон Эджетт.

"На данный момент нам удалось автоматически выявить и закрыть 95% аккаунтов, связанных с терроризмом. Причем 75% из них было закрыто еще до того, как там появилось первое сообщение", — сказал он на слушаниях в сенате конгресса США.

Эджетт пояснил, что это стало возможным благодаря тому, что Twitter "фокусируется на поведении, а не на содержании текстов". "В связи с этим у нас нет необходимости ждать, пока на этих аккаунтах появятся сообщения. Мы закрываем их еще до того, как у их владельцев появится возможность говорить", — сказал он.