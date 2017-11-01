Полиция Лондона сообщила о серьезном ДТП в центре города

ЛОНДОН, 1 ноя – РИА Новости. Полиция Лондона сообщает, что на улице Саутгемптон-стрит в центре Лондона в районе Ковент Гарден произошло ДТП, версия теракта не рассматривается.

По информации газеты Mirror, в районе Ковент Гарден на тротуар выехал черный кэб. Как сообщает транспортная компания Transport for London в Twitter, произошло "серьезное ДТП". Информации о пострадавших пока нет.

"Полиция была вызвана в 17.01 (20.01 мск) после сообщений о ДТП с участием такси и пешеходов на улице Саутгемптон. Офицеры находятся на месте событий. Терактом произошедшее полиция не считает", — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Новости.