Джонсон заявил, что Россия не вмешивалась в британскую демократию

ЛОНДОН, 1 ноя – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что не располагает сведениями о возможном влиянии России на ход выборов или референдумов в Великобритании.

"Нет, я не вижу (влияния – ред.)", — сказал министр в среду, отвечая на соответствующий вопрос во время заседания парламентского комитета.

"Насколько я знаю, они не играли роли", — добавил Джонсон.

Член палаты общин Великобритании Бен Брэдшоу ранее призвал парламент и избирательную комиссию проверить, все ли средства на референдум о Brexit поступили из законных источников. По словам Брэдшоу, вопрос финансирования заслуживает особого внимания на фоне "всеобщей обеспокоенности относительно иностранного и в частности российского влияния на западные демократические процессы".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что Россия якобы направляла средства на поддержку кампании по выходу Соединенного Королевства из ЕС, заявил, что не может комментировать то, чего не было. Он неоднократно подчеркивал, что все обвинения в адрес Москвы в попытках повлиять на выборы в разных странах являются абсолютно голословными.