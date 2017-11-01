Борис Джонсон ожидает тяжелых переговоров с США о соглашениях после Brexit

ЛОНДОН, 1 ноя – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что США будут придерживаться жесткой позиции в ходе переговоров с Лондоном о торговом соглашении после Brexit.

"Великобритании следует готовиться к тому, что США будут придерживаться очень жесткой позиции в переговорах о заключении торгового соглашения после Brexit", — сказал министр журналистам.

Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. Продолжающиеся с лета переговоры Лондона и Брюсселя пока не привели к прогрессу, однако британский премьер Тереза Мэй заявляет, что процесс ускорится в декабре.

После того как Великобритания покинет ЕС, ей нужно будет заключать новые двусторонние соглашения по целому ряду вопросов с другими странами, включая США.