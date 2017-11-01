Число жертв взрыва на ТЭС в Индии возросло до 16

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноя — РИА Новости. Число жертв взрыва бойлера на тепловой электростанции (ТЭС) в индийском штате Уттар-Прадеш выросло до 16 человек, сообщает агентство ANI со ссылкой на данные министерства внутренних дел штата.

Ранее сообщалось о 10 погибших и порядка 100 пострадавших.

Согласно информации агентства, около 80 человек были доставлены в госпиталь и выписаны после оказания первой помощи. Порядка 20 человек серьезно пострадали, из них 16, по данным властей штата, к настоящему моменту скончались.

В пресс-релизе отмечается, что на уровне 20 метров произошла разгерметизация трубы — после "неожиданного ненормального звука" из нее на работавших на площадке сотрудников начал бить пар и газ.

Инцидент произошел на ТЭС компании NTPC в среду около 15.30 (13.00 мск) в городе Унчахар округа Рай-Барели. ТЭС в Унчахаре была введена в эксплуатацию в 1988 году, сейчас она состоит из пяти блоков мощностью 210 мегаватт, однако готовится к запуску шестой, самый мощный блок (500 мегаватт), и именно на нем произошло ЧП, сообщила ранее пресс-служба компании.