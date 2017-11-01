Пучдемона могут допросить в Бельгии, заявил адвокат

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Адвокат бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона заявил, что считает возможным допрос своего клиента на территории Бельгии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Пучдемон и семеро бывших сотрудников его кабинета уехали в Брюссель в минувшие выходные. В понедельник генеральная прокуратура Испании подала судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств. Пучдемон и другие бывшие члены женералитата вызваны в суд 2 и 3 ноября для дачи показаний.

Экс-глава правительства заявил, что приехал в Бельгию, чтобы избежать угроз, и вернется в Каталонию, когда будут даны "гарантии", сейчас таких "гарантий" нет. Его адвокат впоследствии уточнил, что Пучдемон не намерен являться в испанский суд.

Пучдемон "не поедет в Мадрид, и я предложил им допросить его здесь, в Бельгии, это возможно", заявил агентству бельгийский адвокат Поль Бекарт. "Он может быть допрошен здесь, закон это допускает", — добавил юрист.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Функции главы Каталонии были переданы вице-премьеру Испании Сорайе Саэнс де Сантамарии. Пучдемон в субботу отказался признавать решения Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".