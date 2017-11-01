Пучдемона могут допросить в Бельгии, заявил адвокат

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Адвокат бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона заявил, что считает возможным допрос своего клиента на территории Бельгии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Экс-глава правительства заявил, что приехал в Бельгию, чтобы избежать угроз, и вернется в Каталонию, когда будут даны "гарантии", сейчас таких "гарантий" нет. Его адвокат впоследствии уточнил, что Пучдемон не намерен являться в испанский суд.
Пучдемон "не поедет в Мадрид, и я предложил им допросить его здесь, в Бельгии, это возможно", заявил агентству бельгийский адвокат Поль Бекарт. "Он может быть допрошен здесь, закон это допускает", — добавил юрист.
Функции главы Каталонии были переданы вице-премьеру Испании Сорайе Саэнс де Сантамарии. Пучдемон в субботу отказался признавать решения Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".