Следствие будет просить для сына Авакова залог в 187 тысяч долларов

Сотрудники украинских спецслужб рядом с домом Александра Авакова в Харькове. 31 октября 2017

Сотрудники украинских спецслужб рядом с домом Александра Авакова в Харькове. 31 октября 2017

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Следствие будет просить суд избрать сыну главы МВД Украины Александру Авакову меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 187 тысяч долларов, сообщил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в семье министра внутренних дел. По данным издания, обыски проходили у сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в 2015 году. Позже Аваков подтвердил обыски у сына. Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко также подтвердил, что сын министра внутренних дел задержан, ему изберут меру пресечения. В МВД назвали это дело попыткой дискредитации министра и его семьи. По данным СМИ, помимо сына Авакова, в рамках дела также задержаны бывший замглавы МВД Сергей Чеботарь и бизнес-партнер сына Авакова Владимир Литвин.

Холодницкий сообщил, что аналогичную меру пресечения прокуратура будет просить для всех трех фигурантов дела, разница будет только в суммах возможного залога.

"Прокуроры будут ходатайствовать о залоге в размере 5 миллионов гривен (187 тысяч долларов) для бывшего сотрудника МВД (Чеботаря — ред.) и одного физического лица (сына главы МВД Авакова – ред.). Еще 4 миллиона гривен (149 тысячи долларов) будут просить для предпринимателя (Литвина — ред.), который должен был изготавливать рюкзаки", — цитирует слова Холодницкого интернет-издание "Украинская правда".

При этом он отметил, что глава МВД Украины на данный момент не фигурирует в деле даже в статусе свидетеля.

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