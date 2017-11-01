Депутат Госдумы заявил, что мнения о целях сбора биоматериала разнятся

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Человеческий биологический материал, по различным мнениям экспертов, может использоваться как для фундаментальных исследований, так и для разработки вирусов как вида нового биологического оружия, заявил в среду РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

В Пентагоне подтвердили, что собирают биоматериалы россиян. Расцениваете ли вы это как угрозу? Да, боюсь, что это может быть использовано для разработки биологического оружия

Американцы вряд ли смогут использовать эти данные во вред России

Подобные исследования даже полезны для науки

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Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что некто собирает биологический материал представителей различных этносов России. После представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни сообщил РИА Новости, что Пентагон нуждается в биоматериале россиян для продолжения исследований, связанных с изучением опорно-двигательного аппарата.

"Если учесть, что в последнее время становится мировой тенденцией изготовление индивидуальных лекарств на основе клеточных технологий, то теоретически сбор биоматериала может быть использован для умышленного нанесения вреда… Эксперты расходятся во мнениях. Одни утверждают, что образцы взяты для фундаментальных исследований, другие — что образцы РНК могут использоваться для разработки вирусов как нового биологического оружия. И что не так сложно сделать оружие, направленное против определенной группы людей", — заявил Огуль.

При этом депутат пояснил, что сам лично не рискнул бы делать какие-либо заявления на этот счёт, не зная всех обстоятельств, "ведь существуют секретные разработки, о которых есть информация только у тех, кто ими занимается".

Огуль также отметил, что действия государства, направленные на защиту страны, должны только приветствоваться.

"Я считаю, что если возникает хоть малейшая угроза для страны, пусть даже только предполагаемая, ситуацию сразу же надо брать под контроль во избежание опасных последствий… Любые исследования и эксперименты должны быть направлены исключительно на благо людей, но никак не во вред", — заключил он.