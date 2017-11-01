Антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у ряда чиновников Нацполиции

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски по месту регистрации и месту жительства ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках дела о рюкзаках, в котором фигурирует Александр Аваков — сын главы МВД Украины, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в семье министра внутренних дел. По данным издания, обыски проходили у сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в 2015 году. Позже Аваков подтвердил обыски у сына. Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко также подтвердил, что сын министра внутренних дел задержан, ему изберут меру пресечения. В МВД назвали это дело попыткой дискредитации министра и его семьи. По данным СМИ, помимо сына Авакова, в рамках дела также задержаны бывший замглавы МВД Сергей Чеботарь и бизнес-партнер сына Авакова Владимир Литвин.

"Детективы НАБУ и прокуроры САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры — ред.) проводят следственные действия (обыски) по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков". Речь идет о лицах, которые по должности контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений министерства внутренних дел Украины. Обыски проводятся в Киеве и Киевской области", — говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Как отмечается, обыски проводят с целью выяснения обстоятельств, связанных с подделкой складских документов в рамках поставки рюкзаков.

"В частности, ряд из них (документов — ред.) были переделаны "обратной датой", акты приема осуществлялись без фактической поставки товара", — добавили в ведомстве.