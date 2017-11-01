В ДНР обстрелы наблюдателей считают попыткой Киева оказать давление на СЦКК

ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Обстрелы наблюдательных пунктов Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) со стороны украинских силовиков могут быть связаны с попыткой оказать давление на российских офицеров в СЦКК, считают в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 25 обстрелах наблюдательных пунктов Совместного центра контроля и координации прекращения огня со стороны украинских силовиков за минувшие три месяца.

"Представители РФ и ДНР в СЦКК занимают активную позицию в стабилизации обстановки и снижении эскалации, что видимо не входит в планы ВСУ (вооруженных сил Украины). Возможно, регулярными обстрелами украинская сторона пытается оказать давление на представителей РФ из-за их активной позиции", — сказал представитель ДНР с СЦКК РИА Новости.

Он отметил, что такие действия украинских силовиков говорят "о полной неспособности соблюдать договоренности, достигнутые на всех уровнях, а также очевидной неготовности к мирному урегулированию".

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